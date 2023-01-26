Нет автобусов, летайте: в Приморском районе Петербурга инвалиды не могут доехать до поликлиники

«Ну почему автостоянка беспокоит наши власти, когда людям не на чем добраться в поликлинику? Дед жалуется, что до поликлиники на Камышовой, 50 стало не добраться с Шуваловского/Оптиков, а ему каждый год инвалидность подтверждать на медкомиссии. На носу новый круг “хождения по мукам”. Только вот теперь он проехать туда не может. 5 врачей, ФЛГ, рентген, анализы, заведующая и тэдэ и тэпэ - на такси не наездишься, а автобус не дождешься. А дождешься, так обратно на перекладных только. Ну можно ж было оставить хотя бы одну маршрутку до окончания дорожно-строительных работ?» — написал пользователь сообщества.