Нет автобусов, летайте: в Приморском районе Петербурга инвалиды не могут доехать до поликлиники

Из-за строительства развязки, которая соединит две части Шуваловского проспекта, на перекрестке Шуваловского и Богатырского проезд закрыт. Дорога и пешеходный переход заблокированы специальными заграждениями. Между тем на Камышовой улице находятся взрослая и детская поликлиники, к которой приписаны жители квартала межами проспектом Богатырским, Шуваловским и Оптиков. Без прямого общественного транспорта к поликлиникам добираться стало далеко и неудобно.
О чем думали в администрации Петербурга, согласовывая такие масштабные проекты, как строительство развязки и транспортная реформа, но не позаботившись о самых уязвимых слоях населения — пенсионерах, инвалидах и мамах с колясками?
Так в ВК-сообществе «Приморский район» пользователь по имени Марк рассказал про дедушку, у которого серьезные проблемы с получением медуслуг с тех пор, как в этом районе провели транспортную реформу и взялись за строительство центральной части Шуваловского проспекта.
«Ну почему автостоянка беспокоит наши власти, когда людям не на чем добраться в поликлинику? Дед жалуется, что до поликлиники на Камышовой, 50 стало не добраться с Шуваловского/Оптиков, а ему каждый год инвалидность подтверждать на медкомиссии. На носу новый круг “хождения по мукам”. Только вот теперь он проехать туда не может. 5 врачей, ФЛГ, рентген, анализы, заведующая и тэдэ и тэпэ - на такси не наездишься, а автобус не дождешься. А дождешься, так обратно на перекладных только. Ну можно ж было оставить хотя бы одну маршрутку до окончания дорожно-строительных работ?» — написал пользователь сообщества.
ФАН также хотел бы знать ответ на вопрос, как теперь добираться до врачей людям, испытывающим затруднения с мобильностью. Даже молодым мамам с колясками бывает затруднительно попасть на Камышовую своим ходом, особенно если на тротуарах снег. И почему власти согласовали очередную парковку с видом на Лахта Центр вместо циклического маршрута, охватывающего кварталы, прилегающие к закрытой для проезда зоне? Людям остается только летать по врачам.
Ранее жительница Приморского района Петербурга рассказала ФАН о «парковочных войнах» в этой части Северной столицы.,