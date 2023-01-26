В Новосибирске экс-директора театра «Красный факел» отправили под домашний арест за растрату

По данным следствия, в ходе проверки был выявлен факт незаконных выплат из бюджета, которые фигурант уголовного дела назначил своему сыну Тимофею — мужчина получал около 80-90 тыс. рублей в месяц. Директор театра вернул похищенные деньги после проверки, однако взял их из бюджетного фонда театра «Красный факел».