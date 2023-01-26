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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иноагента Medusa Project в России

Общество
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иноагента Medusa Project в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project (издание «Медуза»), ранее попавшей в список иноагентов.

«Медузу»✱ включили в перечень СМИ-иноагентов в апреле 2021 года. Такое решение приняло Министерство юстиции России. В 2023 году Генеральная прокуратура установила, что деятельность компании Medusa Project представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень организаций.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
россия medusa project генпрокуратура
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