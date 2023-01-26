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Покупателем Decathlon в России может оказаться группа компаний «Спортмастер»

Экономика
Покупателем Decathlon в России может оказаться группа компаний «Спортмастер»

Возможным покупателем площадей Decathlon на рынке ретейла способна оказаться группа компаний «Спортмастер». Таким мнением поделился в беседе с «Известиями» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, для «Спортмастера» это была бы хорошая возможность забрать сегмент, команду, оперативно масштабироваться и выйти в новый формат. Также покупателями французской сети могли бы стать крупные банки, российские и зарубежные фонды — арабские и китайские.

Весной 2022 года французский спортивный ретейлер Decathlon приостановил свою работу в России. Накануне, 25 января, местные СМИ сообщили, что Decathlon приступил к поиску покупателя на свои российские активы.
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