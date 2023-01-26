Покупателем Decathlon в России может оказаться группа компаний «Спортмастер»

Возможным покупателем площадей Decathlon на рынке ретейла способна оказаться группа компаний «Спортмастер». Таким мнением поделился в беседе с «Известиями» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
По его словам, для «Спортмастера» это была бы хорошая возможность забрать сегмент, команду, оперативно масштабироваться и выйти в новый формат. Также покупателями французской сети могли бы стать крупные банки, российские и зарубежные фонды — арабские и китайские.
Весной 2022 года французский спортивный ретейлер Decathlon приостановил свою работу в России. Накануне, 25 января, местные СМИ сообщили, что Decathlon приступил к поиску покупателя на свои российские активы.