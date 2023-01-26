Власти Нижнего Новгорода пока не приняли решение о сносе аварийного дома

Решение о сроках сноса аварийного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пока не принято. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дом еще не полностью расселен, поэтому процедуру пока начать невозможно, сообщает ИА «Время Н». В июле 2020 года в доме №17 по улице Краснодонцев произошел сильный взрыв бытового газа. После этого здание признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцы дома смогли добиться ускорения процесса расселения после обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину. В декабре 2021 года 69 семей получили денежную компенсацию.
Однако часть жильцов решила дождаться получения новых квартир. В настоящий момент для них строится новый дом. Известно, что 29 из 117 квартир достанутся жильцам аварийного дома на Краснодонцев. Еще пять собственников пока не определились, что выбрать — денежное возмещение или квартиру.