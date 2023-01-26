В Красноярском крае полыхает магазин смешанных товаров

Пожарные до сих пор не могут справиться с возгоранием в магазине смешанных товаров, расположенном в Дудинке, Таймырского района Красноярского края.
Сигнал о возгорании поступил дежурным еще ночью. На ликвидации пожара были направлены 22 огнеборца и четыре единицы спецтехники. Отмечается, что работу спасателей сильно осложняют мощные порывы ветра. Известно, что площадь пожара уже превысила 800 квадратных метров, сообщает SibRu.Com.
Самоотверженная борьба с огнем продолжается до сих пор. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Говорить о возможной причине возгорания еще преждевременно. Сотрудники компетентных органов приступят к расследованию инцидента после полной ликвидации пожара.