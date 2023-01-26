В Красноярском крае полыхает магазин смешанных товаров

Самоотверженная борьба с огнем продолжается до сих пор. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Говорить о возможной причине возгорания еще преждевременно. Сотрудники компетентных органов приступят к расследованию инцидента после полной ликвидации пожара.