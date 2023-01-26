События в Донбассе на 15:00 26 января: ВСУ потеряли установку Paladin, трасса под Угледаром заблокирована

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Почти на всем протяжении фронта в Донбассе продолжаются боестолкновения между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно брифингу Минобороны РФ, в окрестностях Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР) и близлежащих районах Харьковской области артиллерия нанесла удары по местам сосредоточения пехоты 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожив буксируемую гаубицу Д-20, более 20 солдат, бронемашину и пикап противника.
На Лиманском направлении авиация и артподразделения ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре американских гаубицы М-777. В то же время на Донецком направлении российским подразделениям удалось продвинуться и занять ряд выгодных рубежей, ликвидировав при этом свыше 40 бойцов ВСУ, 1 БМП, 2 реактивных системы залпового огня «Град», американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 2 гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В настоящее время активные бои продолжаются на западных окраинах Марьинки. Как заявляют неофициальные источники, ВСУ несут высокие потери, однако пытаются компенсировать это постоянной переброской подкреплений, причем в рядах украинских войск по-прежнему наблюдаются случаи массового отказа от участия в сражениях: от выполнения боевых задач самоустранилось одно из подразделений 79 бригады.
Также наступление развивается под Угледаром. Ранее сообщалось, что формирования ВС РФ приступили к боям на окраинах города. Сейчас российские морпехи проводят зачистку на юго-востоке населенного пункта, где располагаются дачные участки. Также бойцам удалось занять территорию насосной станции и закрепиться в одном из жилых кварталов. Кроме того, по заявлению Минобороны, в окрестностях данного населенного пункта удалось уничтожить несколько складов противника с боеприпасами и горючим.
Также информацией о событиях в Угледаре поделился в эфире канала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он сообщил, что российские войска установили контроль над трассой, ведущую в город из Покровского. Также чиновник пояснил, что взятие Угледара впоследствии позволит отрезать подвоз боеприпасов ВСУ на Марьинское направление, откуда киевский режим обстреливает Донецк. Кроме того, у ВС РФ появится возможность наносить фланговые удары по этому району. Гагин назвал успехи на данном участке фронта ключом к дальнейшему освобождению Донбасса. Однако он при этом отметил, что операция будет осложняться наличием развитых подземных коммуникаций под городом.
Противник в течение ночи продолжал обстрелы мирных городов Донбасса. Как сообщается, в ДНР целями украинских войск несколько раз стали Донецк, Александровка, Пантелеймоновка, Горловка и Макеевка, в результате чего получили ранения женщина и ребенок, повреждено несколько частных домов. В ЛНР под удар попали Белокуракино, Рубежное и Кременная. По имеющейся информации, разрушены несколько строений: придорожная гостиница и три образовательных учреждения, также повреждено здание администрации Кременского района и кафе. Информация о жертвах уточняется.