События в Донбассе на 15:00 26 января: ВСУ потеряли установку Paladin, трасса под Угледаром заблокирована

Также информацией о событиях в Угледаре поделился в эфире канала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он сообщил, что российские войска установили контроль над трассой, ведущую в город из Покровского. Также чиновник пояснил, что взятие Угледара впоследствии позволит отрезать подвоз боеприпасов ВСУ на Марьинское направление, откуда киевский режим обстреливает Донецк. Кроме того, у ВС РФ появится возможность наносить фланговые удары по этому району. Гагин назвал успехи на данном участке фронта ключом к дальнейшему освобождению Донбасса. Однако он при этом отметил, что операция будет осложняться наличием развитых подземных коммуникаций под городом.