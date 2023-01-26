Экологи приступили к очистке центральной реки в Керчи от нефтепродуктов

Борьба с загрязнением реки Мелек-Чесме нефтепродуктами началась в Керчи. Экологи уже приступили к очистке воды.
Специалисты привезли 90 кг биологического сорбента «ОДМ — 1Ф» для локализации и избавления реки от загрязняющих веществ. Процесс очистки заключается в том, что бактерии съедают остатки нефтепродуктов, перерабатывая их в безопасные отходы, сообщили экологи Федеральному агентству новостей.
Стоит напомнить, что в Керчи на реке Мелек-Чесме в начале января 2023 года появилось большое маслянистое пятно с белыми разводами и едким запахом.
Согласно результатам исследований, содержание нефтепродуктов в воде превышало 50 раз. Источник загрязнений пока не выявлен, но данные переданы в прокуратуру Крыма и МВД.