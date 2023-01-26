Полиция начала проверку после обнаружения младенца со спящей пьяной матерью в Петербурге

Замерзающего малыша в коляске обнаружили рядом со спящей пьяной матерью на улице в Петербурге. По данному факту правоохранители организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел на автобусной остановке на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов. На неадекватную женщину и ее маленького сына обратил внимание прохожий. Он укутал ребенка и вызвал скорую помощь. Юного пациента госпитализировали.
Стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.