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Полиция начала проверку после обнаружения младенца со спящей пьяной матерью в Петербурге

Происшествия
Полиция начала проверку после обнаружения младенца со спящей пьяной матерью в Петербурге

Замерзающего малыша в коляске обнаружили рядом со спящей пьяной матерью на улице в Петербурге. По данному факту правоохранители организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на автобусной остановке на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов. На неадекватную женщину и ее маленького сына обратил внимание прохожий. Он укутал ребенка и вызвал скорую помощь. Юного пациента госпитализировали.

Стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.
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