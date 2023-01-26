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Глава МИД Турции заявил об отсутствии смысла во встрече с Финляндией и Швецией по НАТО

Политика
Глава МИД Турции заявил об отсутствии смысла во встрече с Финляндией и Швецией по НАТО

Анкара сейчас не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их присоединения к НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Руководитель МИД подчеркнул, что сейчас отсутствует официальное предложение о раздельном приеме Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса.

До этого глава внешнеполитического ведомства отреагировал на подготовку акции в Стокгольме с сожжением Корана. По словам дипломата, подобные действия Швеции приводят к разжиганию религиозной ненависти.
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