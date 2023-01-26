Объем наличных денег за год увеличился в России на 2,3 трлн рублей

Также ЦБ зафиксировал рост доли пятитысячных банкнот с 33% до 37% и снижение ряда других. Доля банкнот номиналом 1000 руб. уменьшилась с 22% до 20%, а 100 руб. — с 17% до 16%. На банкноты пришлось 99% от всего удельного веса в совокупной сумме наличных денег, на монеты — 1%.