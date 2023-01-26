Объем наличных денег за год увеличился в России на 2,3 трлн рублей

Уровень наличных в обращении на территории России достиг на 1 января 2023 года 16,4 трлн рублей. Это на 2,3 трлн рублей больше, чем годом ранее, следует из данных Центрального банка РФ.
Регулятор отметил, что в октябре минувшего года рост наличных в обращении замедлился. На 1 сентября в обращении числилось 14,3 трлн руб., на 1 октября — 15,2 трлн руб., а на 1 ноября — 15,54 трлн рублей.
Также ЦБ зафиксировал рост доли пятитысячных банкнот с 33% до 37% и снижение ряда других. Доля банкнот номиналом 1000 руб. уменьшилась с 22% до 20%, а 100 руб. — с 17% до 16%. На банкноты пришлось 99% от всего удельного веса в совокупной сумме наличных денег, на монеты — 1%.
Чтобы сохранить и даже приумножить свои сбережения в нынешнем году, прежде всего нужно определиться с планом инвестирования и не принимать решения на эмоциях, говорится в материале «ФедералПресс».