Супруги из Пенсильвании придумали куриный «лизинг» на фоне высоких цен на яйца в США

Супружеская пара из американского штата Пенсильвания решила воспользоваться резким подорожанием яиц в стране и придумала новый вид бизнеса.
США столкнулись со стремительным ростом цен на основные товары для дома, услуги и обычные продукты питания. В условиях инфляции многие американские семьи испытывают трудности, а одной из наиболее чувствительных проблем стало подорожание яиц более чем на 64%, передает Fox News.
В этих условиях Фил и Дженн Томпкинс из Пенсильвании предложили соотечественникам услугу по аренде переносного курятника на срок в полгода. Пара утверждает, что их пернатые могут откладывать до 20 яиц в неделю. Стоимость «лизинга» составляет до 1200 долларов, в зависимости от предпочтения клиентов, добавила Томпкинс.