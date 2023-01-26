Супруги из Пенсильвании придумали куриный «лизинг» на фоне высоких цен на яйца в США

В этих условиях Фил и Дженн Томпкинс из Пенсильвании предложили соотечественникам услугу по аренде переносного курятника на срок в полгода. Пара утверждает, что их пернатые могут откладывать до 20 яиц в неделю. Стоимость «лизинга» составляет до 1200 долларов, в зависимости от предпочтения клиентов, добавила Томпкинс.