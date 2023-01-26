Глава полка «Азов» Билецкий заявил о его включении в состав Сухопутных войск ВСУ

Ранее военкор Александр Симонов сообщил, что наступление ЧВК «Вагнер» продолжается, к северу от Бахмута бойцы продвигаются к Раздоловке и ведут бои за Благодатное и на севере Красной Горы. Продвижение «музыкантов» на этом участке может позволить отрезать группировку ВСУ от снабжения, пока еще поступающего из Славянска.