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Глава полка «Азов» Билецкий заявил о его включении в состав Сухопутных войск ВСУ

Армия
Глава полка «Азов» Билецкий заявил о его включении в состав Сухопутных войск ВСУ

Командующий нацбатальоном «Азов»✱ (запрещено в РФ) Андрей Билецкий объявил о его включении в состав Сухопутных войск ВСУ в качестве третьей отдельной штурмовой бригады.

В четверг Билецкий сообщил, что теперь боевиков отправят в Бахмут. Власти официально не подтвердили сообщение «Азова».

Ранее военкор Александр Симонов сообщил, что наступление ЧВК «Вагнер» продолжается, к северу от Бахмута бойцы продвигаются к Раздоловке и ведут бои за Благодатное и на севере Красной Горы. Продвижение «музыкантов» на этом участке может позволить отрезать группировку ВСУ от снабжения, пока еще поступающего из Славянска.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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