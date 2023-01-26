Глава полка «Азов» Билецкий заявил о его включении в состав Сухопутных войск ВСУ

Командующий нацбатальоном «Азов»✱ (запрещено в РФ) Андрей Билецкий объявил о его включении в состав Сухопутных войск ВСУ в качестве третьей отдельной штурмовой бригады.
В четверг Билецкий сообщил, что теперь боевиков отправят в Бахмут. Власти официально не подтвердили сообщение «Азова».
Ранее военкор Александр Симонов сообщил, что наступление ЧВК «Вагнер» продолжается, к северу от Бахмута бойцы продвигаются к Раздоловке и ведут бои за Благодатное и на севере Красной Горы. Продвижение «музыкантов» на этом участке может позволить отрезать группировку ВСУ от снабжения, пока еще поступающего из Славянска.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация