Источник ФАН опроверг новости об аннулировании аттестатов об образовании Галкина

Появились подробности о слухах об аннулировании аттестата о среднем образовании и диплома о высшем образовании юмориста и телеведущего Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ).
Ранее в Сети распространили информацию, что аттестат и диплом об образовании Галкина аннулировали. Решение якобы приняли Московская гимназия на Юго-Западе №1543 и Российский Государственный Гуманитарный Университет. Источник ФАН сообщил, что информация не соответствует действительности. В школе и в вузе считают, что кто-то пытается выставить их в дурном свете.
«Никто, ничего не аннулировал», – заявил собеседник ФАНа.
Он отметил, что аннулировать документы об образовании можно только в том случае, если человек получил аттестат незаконно. В этом плане к юмористу нет никаких претензий. Источник также подтвердил информацию об отчислении артиста из аспирантуры. Это произошло в 2002 году, когда юморист увлекся шоу-бизнесом.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами