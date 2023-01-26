Источник ФАН опроверг новости об аннулировании аттестатов об образовании Галкина

Он отметил, что аннулировать документы об образовании можно только в том случае, если человек получил аттестат незаконно. В этом плане к юмористу нет никаких претензий. Источник также подтвердил информацию об отчислении артиста из аспирантуры. Это произошло в 2002 году, когда юморист увлекся шоу-бизнесом.