Михайленко: поставки танков и истребителей Киеву не изменят соотношение сил в зоне СВО

Военная помощь Украине со стороны США и других стран Североатлантического альянса никак не отразится на соотношении сил в зоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Такое мнение в беседе с Pravda.ru. выразил политолог Александр Михайленко.
«Оттого, что Запад передаст Украине еще 20, даже 200 танков и пять самолетов, соотношение сил коренным образом не изменится», — считает политолог.
По словам Михайленко, нельзя исключать и того, что западные страны могли действовать конспиративно, поэтому военная техника иностранного производства уже вполне может находиться на украинской территории.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признался, что понимает обеспокоенность немцев из-за отправки на Украину танков Leopard, передает «Царьград».