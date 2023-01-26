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Михайленко: поставки танков и истребителей Киеву не изменят соотношение сил в зоне СВО

Армия
Михайленко: поставки танков и истребителей Киеву не изменят соотношение сил в зоне СВО

Военная помощь Украине со стороны США и других стран Североатлантического альянса никак не отразится на соотношении сил в зоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Такое мнение в беседе с Pravda.ru. выразил политолог Александр Михайленко.

«Оттого, что Запад передаст Украине еще 20, даже 200 танков и пять самолетов, соотношение сил коренным образом не изменится», — считает политолог.

По словам Михайленко, нельзя исключать и того, что западные страны могли действовать конспиративно, поэтому военная техника иностранного производства уже вполне может находиться на украинской территории.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус признался, что понимает обеспокоенность немцев из-за отправки на Украину танков Leopard, передает «Царьград».
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