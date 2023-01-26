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Политолог Светов объяснил, как Россия ответит на поставки западных танков на Украину

Армия
Политолог Светов объяснил, как Россия ответит на поставки западных танков на Украину

Полученного на Украине опыта российской армии и возможностей промышленности хватит, чтобы противостоять поставкам Киеву западных вооружений, считает политолог и публицист Юрий Светов.

В среду, 25 января, ФРГ и США сообщили, что готовы отправить на Украину партии своих танков Leopard 2 и Abrams. Щедрую помощь Запада в четверг обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот».

Приглашенный эксперт Юрий Светов напомнил, что еще осенью президент России Владимир Путин предупредил Запад, что на Украине российские военные «еще ничего не начинали». В связи с этим эксперт не исключил возможности смены тактики ВС РФ. Но серьезной угрозы в поставках западных танков и возможности отправки украинской армии истребителей и других вооружений Светов не увидел.

«Я по-прежнему считаю, что наши военные за этот год так многому научились. Уроки извлечены и возможности нашей военной промышленности позволят нам отреагировать на самолеты и на танки», — высказался публицист.

В четверг, 26 января, в Берлине уточнили, что первые танки поступят на Украину не раньше марта. Однако военные эксперты ставят под сомнение тот факт, что отправка Leopard как-то скажется на ситуации на передовой.
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