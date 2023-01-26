Политолог Светов объяснил, как Россия ответит на поставки западных танков на Украину

Приглашенный эксперт Юрий Светов напомнил, что еще осенью президент России Владимир Путин предупредил Запад, что на Украине российские военные «еще ничего не начинали». В связи с этим эксперт не исключил возможности смены тактики ВС РФ. Но серьезной угрозы в поставках западных танков и возможности отправки украинской армии истребителей и других вооружений Светов не увидел.