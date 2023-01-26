Политолог Светов объяснил, как Россия ответит на поставки западных танков на Украину

Полученного на Украине опыта российской армии и возможностей промышленности хватит, чтобы противостоять поставкам Киеву западных вооружений, считает политолог и публицист Юрий Светов.
В среду, 25 января, ФРГ и США сообщили, что готовы отправить на Украину партии своих танков Leopard 2 и Abrams. Щедрую помощь Запада в четверг обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот».
Приглашенный эксперт Юрий Светов напомнил, что еще осенью президент России Владимир Путин предупредил Запад, что на Украине российские военные «еще ничего не начинали». В связи с этим эксперт не исключил возможности смены тактики ВС РФ. Но серьезной угрозы в поставках западных танков и возможности отправки украинской армии истребителей и других вооружений Светов не увидел.
«Я по-прежнему считаю, что наши военные за этот год так многому научились. Уроки извлечены и возможности нашей военной промышленности позволят нам отреагировать на самолеты и на танки», — высказался публицист.
В четверг, 26 января, в Берлине уточнили, что первые танки поступят на Украину не раньше марта. Однако военные эксперты ставят под сомнение тот факт, что отправка Leopard как-то скажется на ситуации на передовой.