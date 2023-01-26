Бамако, 26 января. Представители Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Мали (DIRPA) опубликовали отчет об успехах армии республики за последний месяц.
Подразделения правительственных войск захватили или нейтрализовали 107 радикалов в ряде регионов страны. Они также уничтожили 22 базы бандформирований и около 40 транспортных средств.
Кроме того, бойцы армии республики конфисковали большое количество единиц оружия и боеприпасов, обезвредили 13 самодельных взрывных устройств, изъяли множество средств связи и опасных реагентов. Они также вернули фермерам около 800 голов скота.
Вооруженные силы Мали (FAMa) успешно противостоят радикалам и планомерно стабилизируют обстановку на всей территории республики. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества Бамако и Москвы.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно подготовили личный состав FAMa. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия республики стала одной из лучших в Африке.
Ранее представители DIRPA сообщили, что Вооруженные силы Мали ликвидировали две группы радикалов в центральной части страны. После бойцы продолжили поиск террористов с помощью летательных аппаратов.