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Вооруженные силы Мали ликвидировали и захватили более 100 радикалов за последний месяц

Весь мир
Вооруженные силы Мали ликвидировали и захватили более 100 радикалов за последний месяц

Бамако, 26 января. Представители Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Мали (DIRPA) опубликовали отчет об успехах армии республики за последний месяц.

Подразделения правительственных войск захватили или нейтрализовали 107 радикалов в ряде регионов страны. Они также уничтожили 22 базы бандформирований и около 40 транспортных средств.

Кроме того, бойцы армии республики конфисковали большое количество единиц оружия и боеприпасов, обезвредили 13 самодельных взрывных устройств, изъяли множество средств связи и опасных реагентов. Они также вернули фермерам около 800 голов скота.

Вооруженные силы Мали (FAMa) успешно противостоят радикалам и планомерно стабилизируют обстановку на всей территории республики. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества Бамако и Москвы.

Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно подготовили личный состав FAMa. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия республики стала одной из лучших в Африке.

Ранее представители DIRPA сообщили, что Вооруженные силы Мали ликвидировали две группы радикалов в центральной части страны. После бойцы продолжили поиск террористов с помощью летательных аппаратов.
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