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Семеро жителей Саратова получили реальные сроки по делу экстремистского сообщества

Происшествия
Семеро жителей Саратова получили реальные сроки по делу экстремистского сообщества

Суд вынес приговор семерым жителям Саратова в возрасте от 16 до 22 лет. Они получили реальные сроки за экстремизм. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в 2020 году четверо фигурантов создали экстремистское сообщество, членами которого впоследствии стали еще трое молодых людей. Участники организации являлись сторонниками ультраправых неонацистских взглядов.

Они совершили преступления против жизни и здоровья пятерых граждан. Также их действия были направлены против основ конституционного строя и безопасности государства. Обвиняемым назначили от десяти месяцев до 2,5 года лишения свободы.
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