Семеро жителей Саратова получили реальные сроки по делу экстремистского сообщества

Суд вынес приговор семерым жителям Саратова в возрасте от 16 до 22 лет. Они получили реальные сроки за экстремизм. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Установлено, что в 2020 году четверо фигурантов создали экстремистское сообщество, членами которого впоследствии стали еще трое молодых людей. Участники организации являлись сторонниками ультраправых неонацистских взглядов.
Они совершили преступления против жизни и здоровья пятерых граждан. Также их действия были направлены против основ конституционного строя и безопасности государства. Обвиняемым назначили от десяти месяцев до 2,5 года лишения свободы.