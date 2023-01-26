«Тревожный признак»: Простаков высказался о бездействии Смольного в отношении нелегальной торговли

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга отчитался о сносе восьми киосков и павильонов незаконной торговли. Однако горожане продолжают сообщать о сотнях точек нелегальной торговли, которые в Смольном почему-то игнорируют. Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН высказался о бездействии администрации, назвав несанкционированные точки «рэкетом и криминалом».
«Нелегальная торговля в нестационарных объектах или попросту киосках — тема чувствительная для любого города. Это оборот миллиардов, успешно уходящих от налогов, многомиллионные взятки, откровенный криминал, связанный с рэкетом, нелегальной миграцией и контрабандой», — считает собеседник ФАН.
По мнению Простакова, то, что нелегальная торговля настолько укоренилась в Петербурге, является тревожным признаком. Она лишает город законных доходов с легальной торговли, попросту «уродует улицы и небезопасна для покупателей». Кроме того, такой расцвет нелегальщины, по мнению эксперта, не может не иметь за собой надежной поддержки в структурах власти.
«Без покровительства кого-то из городской власти такой размах незаконная торговля вряд ли могла приобрести. Поэтому это повод правоохранительным органам исследовать эту проблему, а главе города — разобраться со своим окружением. Есть ли при этом опасность выйти на самого себя — неизвестно, но проблема в любом случае требует решения», — добавил Сергей Простаков.
Ранее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил, что сотрудники полиции ликвидировали подпольное казино в центре Петербурга.