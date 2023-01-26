«Тревожный признак»: Простаков высказался о бездействии Смольного в отношении нелегальной торговли

По мнению Простакова, то, что нелегальная торговля настолько укоренилась в Петербурге, является тревожным признаком. Она лишает город законных доходов с легальной торговли, попросту «уродует улицы и небезопасна для покупателей». Кроме того, такой расцвет нелегальщины, по мнению эксперта, не может не иметь за собой надежной поддержки в структурах власти.