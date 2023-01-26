«Это их регион и их депутат»: Пригожин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» из Хакасии высказать мнение об отдыхе Молостова в Турции во время СВО

Журналисты выяснили, что хакасский парламентарий отправился в Турцию на новогодние праздники. Сам Молостов объяснил свой отпуск некой «разведкой» и знакомством с «политической обстановкой». Бизнесмен в свою очередь назвал депутата «редкостной дрянью» и «отбросом нашего общества».