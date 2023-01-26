«Это их регион и их депутат»: Пригожин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» из Хакасии высказать мнение об отдыхе Молостова в Турции во время СВО

Бойцы ЧВК «Вагнер» из Хакасии могли бы высказать свое мнение касательно отдыха заместителя председателя Верховного совета республики Евгения Молостова за границей в период СВО. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, комментируя инцидент с региональным депутатом.
Журналисты выяснили, что хакасский парламентарий отправился в Турцию на новогодние праздники. Сам Молостов объяснил свой отпуск некой «разведкой» и знакомством с «политической обстановкой». Бизнесмен в свою очередь назвал депутата «редкостной дрянью» и «отбросом нашего общества».
«Как случилось так, что он стал депутатом, нужно разобраться. Вряд ли жители честно за него проголосовали. Но объективности ради, и так как в ЧВК "Вагнер" мы слушаем мнения каждого бойца, ради такого случая могу пригласить вас пообщаться лично или по видеосвязи с бойцами из Хакасии и услышать их мнение. Это их республика, их регион и их депутат», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал на официальном уровне обязать российских депутатов информировать о своих поездках за пределы страны. Он призвал внести в регламент соответствующие изменения. Парламентарий Михаил Матвеев пояснил, что данное предложение не относится к служебным командировкам.