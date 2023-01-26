Дипломат Гаврилов сравнил российские Т-80 с западными танками Abrams и Leopard

Американские танки Abrams и немецкие Leopard значительно уступают по характеристикам российским боевым машинам Т-80. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам Гаврилова, танки — это обычные, хорошо вооруженные «коробки» и западные от российских мало чем отличаются. Напротив, российские боевые машины Т-80 во многом превосходят своих иностранных «собратьев» и это хорошо известно военным, подчеркнул дипломат.