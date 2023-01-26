Новый пансионат для пожилых людей и инвалидов открыли в Красноярске

Новый корпус - это самое современное, безопасное и комфортное для проживания учреждение подобного профиля в Сибири, сообщает сетевое издание «НИА-Красноярск». В новом корпусе обустроена большая и светлая столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и широкие коридоры.