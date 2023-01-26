Новый пансионат для пожилых людей и инвалидов открыли в Красноярске

В Красноярске начал работать современный и уникальный для Сибири жилой корпус пансионата для людей пожилого возраста и инвалидов «Ботанический». В церемонии открытия принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс.
Новый корпус - это самое современное, безопасное и комфортное для проживания учреждение подобного профиля в Сибири, сообщает сетевое издание «НИА-Красноярск». В новом корпусе обустроена большая и светлая столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для немобильных и маломобильных граждан, просторные лифты и широкие коридоры.
Оборудован в здании также медицинский блок. Есть зал для лечебной физкультуры, кабинет массажа, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинеты музыки и рисования, различные мастерские, а также зимний сад, где уже поселились первые обитатели — волнистые попугайчики.
Строительство и обустройство нового пансионата велось в рамках национального проекта «Демография». Здание построено и введено в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Уже завтра пансионат начнет встречать жильцов.