Политолог Жарихин: Европа обернулась для украинцев «неприятной старухой, без косметики и нижнего белья»

Накануне в Евросоюзе пообещали выдавать киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, подлежащих мобилизации. По данным источников в Брюсселе, в числе первых откликнувшихся стран оказались Литва и Латвия. Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Жарихин, этим шагом Европа завершает процесс обнажения своей неприглядной сущности.
Напомним, ранее Украина обратилась к странам ЕС с просьбой оказать помощь в розыске, поимке и отправке на родину граждан Украины, подлежащих мобилизации. По данным СМИ, первыми на просьбу киевского режима откликнулись чиновники Литвы и Латвии. Экс-глава Минюста, а ныне мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил о готовности властей «помогать Киеву разыскивать и возвращать украинских военнообязанных, пребывающих на территории Литвы».
Помочь Украине собрать как можно больше мужчин для мобилизации пообещал и мэр латвийского города Лиепая Гунарс Ансиньш. По его словам, помощь Латвии «поможет возвращению военнообязанных на Украину для выполнения воинского долга». Тем временем, на Украине проходит волна жестокой мобилизации. Силовики «гребут» всех, кто хотя бы формально подходит под призыв. Соцсети наводнили десятки видео, на которых видно, как люди в форме устраивают облавы на мужчин призывного возраста прямо на улицах, средь бела дня. Разносчики повесток даже ездят вместе с врачами скорой помощи, чтобы было проще попасть в закрытые жилые дома.
Тем временем большая часть мужчин-украинцев, бежавших от мобилизации, находится не в Прибалтике, а в Польше, Германии и Франции. По этому поводу польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак предложил… сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев. По мнению Скшипчака, руководство НАТО должно мобилизовать уехавших на Запад украинских беженцев, и сформировать из них боевые подразделения для борьбы с Россией. «Тех украинцев, которые находятся в Польше — мобилизуйте, обучайте и отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — предложил Скшипчак. Он заявил, что на добровольцев в этой ситуации рассчитывать не стоит, так как те украинцы, кто хотел воевать, уже находятся на Украине.
По мнению экспертов, за намерением стран ЕС вернуть на Украину мужчин призывного возраста стоит не только желание пополнить ряды ВСУ. Но и стремление избавиться от украинских беженцев, «проедающих» значительную часть бюджета ЕС. Недаром в последние месяцы в Польше, Болгарии и Чехии последовательно отменяют выплаты украинским беженцам, а теперь — и вовсе объявили об их высылке на Украину.
По словам аналитиков, сегодня Киев испытывает большие проблемы с комплектованием новых частей ВСУ. Поэтому он и прибегает к помощи Европы в возвращении в страну мужчин, которых можно бросить в пекло боевых действий на востоке. Так, с Нового года в обязанности посольств и консульств Украины в странах ЕС вменили сотрудничество с местными властями, «с целью постановки на военный учёт мужчин 18-60 лет».
Как прогнозируют эксперты, вначале мужчин-украинцев могут поставить на военный учет в Европе, а затем в добровольно-принудительном порядке попросят пройти военное «переобучение» за несколько недель. За это европейцы могут даже заплатить, а затем обученных бойцов с чистой совестью направят на фронт. Ведь специалисты, умеющие обращаться с оружием стран НАТО, на Украине на вес золота. Впрочем, перспективы пребывания украинских мужчин в Европе целиком зависят от ситуации на фронте. А значительные военные успехи России могут спровоцировать новую волну мобилизации, указали аналитики.
Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Жарихин, желание «помочь» Киеву вернуть украинских уклонистов на родину выглядит как верх цинизма и бессовестности Старой Европы.
«Думаю, с началом депортации украинских мужчин из стран Европы на родину, с целью их дальнейшей мобилизации, часть из них устремится в Турцию — прежде всего те из украинцев, у кого побольше денег. Те, у кого денег на руках поменьше, наверняка отправятся либо в Россию (ведь они точно знают, что здесь мобилизация им явно не угрожает), либо в республики Закавказья и Средней Азии. Это самые логичные варианты, которые приходят на ум, так как все остальные пути бегства для украинцев — достаточно экзотические», — сообщил аналитик.
По его мнению, этот шаг — очередной этап деградации всех европейских устоев.
«Как они потом, после военной операции, будут разбираться со всем этим — трудно сказать. За неполный год европейцы поэтапно разрушили все свои «легенды», которые они десятилетиями «вбивали» в подкорку нам и жителям других постсоветских стран. И делали они это, надо сказать, на совесть — создавали мифы о «невыдаче граждан», «базовых правах человека», «полной свободе слова», «свободе собраний», «неприкосновенности частной собственности», «неразглашении личных данных» и т. д. Все эти мифы о Европе, один за другим, оказались разрушены», — указал эксперт.
После объявления о намерении депортировать из ЕС украинцев призывного возраста, дальше «падать» Европе, по сути, некуда, отметил Жарихин.
«Выдавать Украине людей, бежавших к ним за убежищем, точно зная, что после этого их заберут в армию — это край цинизма. Этот поступок стоит для меня на одном уровне с поведением лидера одной великой европейской державы, который год назад договорился «посекретничать» по телефону с Владимиром Путиным. А сам пригласил в свой кабинет 20 журналистов, не предупредив президента РФ, и после этого вел с ним «секретные переговоры». После этого дальше «падать» уже невозможно, дальше — «край», за которым — полное моральное падение! — возмутился Жарихин. — Со временем мы как-то попривыкли ко многому. Но, если взглянуть на ситуацию со стороны, то поведение европейцев выглядит, как полнейшая дичь!»
Евросоюз, как и Запад в целом, тем самым не только демонстрирует желание «воевать с Россией до последнего и украинца», но и саморазоблачается, считает эксперт.
«ЕС срывает все свои «красивые покровы», которыми прикрывался в течение десятилетий — в том числе, при помощи своих талантливых писателей, публицистов, актеров, режиссеров и т. д. Запад кропотливо создавал этот образ «культурного центра», очень привлекательный, на который в итоге купились миллионы людей по всему миру, — сообщил Жарихин. — А по ходу военной спецоперации РФ они фактически полностью «разделись», догола, показав миру все свои отвратительные черты. Если говорить иносказательно, то Старая Европа такими шагами показала нам, что выглядит как «очень неприятная старуха, без косметики и нижнего белья».
Напомним, как сообщили европейские СМИ, с начала военной спецоперации РФ на Украине иностранные государства объявили «персонами нон грата» 574 российских дипломата. Эта высылка стала самой массовой в новейшей истории, а рекорд по единовременной высылке установила Болгария — в июле 2022-го она объявила «персонами нон грата» сразу 70 россиян. Также Болгария оказалась лидером по общему числу высланных дипломатов РФ — 83 человека. У Польши этот показатель составил 45 человек, у Германии – 40, Словакия и Франция выслали по 35 человек, Словения – 33, Италия – 30, США – 28. Ранеестраны Прибалтики понизили уровень дипломатического представительства России с посла до посланника. А в Болгарии, Латвии, Литве и Эстонии закрыли российские консульства.