Политолог Жарихин: Европа обернулась для украинцев «неприятной старухой, без косметики и нижнего белья»

Тем временем большая часть мужчин-украинцев, бежавших от мобилизации, находится не в Прибалтике, а в Польше, Германии и Франции. По этому поводу польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак предложил… сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев. По мнению Скшипчака, руководство НАТО должно мобилизовать уехавших на Запад украинских беженцев, и сформировать из них боевые подразделения для борьбы с Россией. «Тех украинцев, которые находятся в Польше — мобилизуйте, обучайте и отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — предложил Скшипчак. Он заявил, что на добровольцев в этой ситуации рассчитывать не стоит, так как те украинцы, кто хотел воевать, уже находятся на Украине.