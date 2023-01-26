Поставки смартфонов в мире сократились до самого низкого показателя за десятилетие

Лидером на глобальном рынке в минувшем году стал Samsung, поставивший 260,9 млн смартфонов. Вторую и третью строчку разделили Apple и Xiaomi с объемом поставок 226,4 млн и 153,1 млн телефонов соответственно. Итого тройка лидеров заняла на мировом рынке доли в 21,6%, 18,8% и 12,7%.