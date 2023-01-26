Поставки смартфонов в мире сократились до самого низкого показателя за десятилетие

Объем поставок смартфонов в мире по итогам 2022 года рухнул на 11,3% в годовом выражении и составил 1,21 млрд единиц. Данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC) опубликовал ресурс Sina.
Полученный результат оказался самым низким за последние 10 лет. Сокращение уровня поставок в IDC связали со снижением потребительского спроса, взлетевшей инфляцией и общей неопределенностью в экономике.
Лидером на глобальном рынке в минувшем году стал Samsung, поставивший 260,9 млн смартфонов. Вторую и третью строчку разделили Apple и Xiaomi с объемом поставок 226,4 млн и 153,1 млн телефонов соответственно. Итого тройка лидеров заняла на мировом рынке доли в 21,6%, 18,8% и 12,7%.
В 2021 году, согласно оценкам компании, совокупный объем поставок мобильных телефонов в мире превышал 1,35 млрд единиц.