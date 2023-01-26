Bloomberg: сокращение штата в IBM может достигнуть почти 4 тысяч человек

Компания IBM планирует сократить штат своих сотрудников. Увольнения коснутся 3900 человек, сообщило агентство Bloomberg.
Издание отмечает, что такое число соответствует 1,5% от общего количества персонала. Сокращения ожидают тех, кто трудился в подразделениях Kyndryl и Watson Health, однако после их выделения в самостоятельные компании остался работать в IBM. Увольнение стольких человек будет стоить технологическому гиганту 300 млн долларов.
Сокращение штата грозит 20% американских компаний, следует из данных Национальной ассоциации экономики бизнеса. Основная причина увольнений — ухудшение экономической ситуации на фоне замедления мировой экономики и снижения потребления.
Так, крупнейший банк США Goldman Sachs уже начал один из тяжелейших раундов сокращения, в результате которого работу потеряют 3,2 тысячи работников, а корпорация Microsoft в 2023 году уволит примерно 10 тысяч человек.