Bloomberg: сокращение штата в IBM может достигнуть почти 4 тысяч человек

Издание отмечает, что такое число соответствует 1,5% от общего количества персонала. Сокращения ожидают тех, кто трудился в подразделениях Kyndryl и Watson Health, однако после их выделения в самостоятельные компании остался работать в IBM. Увольнение стольких человек будет стоить технологическому гиганту 300 млн долларов.