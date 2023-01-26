Жители Марий Эл в 2022 году получили 1,7 млрд рублей на оплату больничных

В отделении Социального фонда России (СФР) по Марий Эл оценили затраты на оплату больничных листов в прошлом году.
Как напомнили в пресс-службе регионального отделения СФР, средства гражданам на покрытие больничных листов начисляются в течение 10 рабочих дней после получения соответствующих данных от работодателей, сообщает «МедиаПоток».
Отмечается, что в 2022 году жители Марий Эл оформили в общей сложности 256 тысяч больничных листов в связи с временной нетрудоспособностью. Каждый страховой случай в среднем составил 13 дней, а на оплату больничных было потрачено 1,7 миллиарда рублей.