Военный эксперт Сивков объяснил, почему Киев не дождется поставок истребителей от НАТО

Накануне стало известно, что Киев попросил НАТО отправить для нужд ВСУ истребители и ракеты. В комментарии телеканалу «360» заместитель военный эксперт и общественный деятель Константин Сивков напомнил, что на Украине даже нет аэродромов для размещения западной авиации. Кроме того, летчиков пришлось бы с нуля учить обслуживать новую для них технику.