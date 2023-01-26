Военный эксперт Сивков объяснил, почему Киев не дождется поставок истребителей от НАТО

НАТО не будет передавать Украине истребительную авиацию, поскольку для ее обслуживания нет никакой инфраструктуры, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Накануне стало известно, что Киев попросил НАТО отправить для нужд ВСУ истребители и ракеты. В комментарии телеканалу «360» заместитель военный эксперт и общественный деятель Константин Сивков напомнил, что на Украине даже нет аэродромов для размещения западной авиации. Кроме того, летчиков пришлось бы с нуля учить обслуживать новую для них технику.
«Никто не хочет в это ввязываться и не будет», — резюмировал Сивков.
Накануне США заявили, что передадут Украине партию танков M1 Abrams. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что на отправку машин потребуется «много месяцев».
Ранее против снабжения Украину оружием выступили читатели немецкого издания Die Welt. Те высказали недовольство и потребовали от политиков сесть за стол переговоров, передает «Царьград».