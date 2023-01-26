Данилов заявил о высокой вероятности наступления ВС РФ в течение ближайших месяцев

Подразделения российской армии в течение ближайших месяцев могут перейти к активным и широкомасштабным наступательным действиям против ВСУ на ряде участков линии боевого соприкосновения. Об этом заявил секретарь украинского Совета обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.