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Данилов заявил о высокой вероятности наступления ВС РФ в течение ближайших месяцев

Армия
Данилов заявил о высокой вероятности наступления ВС РФ в течение ближайших месяцев

Подразделения российской армии в течение ближайших месяцев могут перейти к активным и широкомасштабным наступательным действиям против ВСУ на ряде участков линии боевого соприкосновения. Об этом заявил секретарь украинского Совета обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

Он сообщил журналистам, что военно-политическое руководство Украины считает грядущую наступательную активность ВС РФ более чем вероятной и готовится к любому варианту развития событий, передает «Центральная Служба Новостей».

«Мы понимаем, что они в ближайшее время — месяц-полтора-два, может меньше, будут начинать свои активные действия», — отметил Данилов.

По его словам, российская армия привлечет к своему наступлению значительные ресурсы техники и вооружения, а также и многочисленный личный состав.

Ранее «Царьград» сообщил об усталости европейских политиков от украинского кризиса и растущих запросов киевского режима о военной помощи.
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