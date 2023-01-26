Данилов заявил о высокой вероятности наступления ВС РФ в течение ближайших месяцев

Подразделения российской армии в течение ближайших месяцев могут перейти к активным и широкомасштабным наступательным действиям против ВСУ на ряде участков линии боевого соприкосновения. Об этом заявил секретарь украинского Совета обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
Он сообщил журналистам, что военно-политическое руководство Украины считает грядущую наступательную активность ВС РФ более чем вероятной и готовится к любому варианту развития событий, передает «Центральная Служба Новостей».
«Мы понимаем, что они в ближайшее время — месяц-полтора-два, может меньше, будут начинать свои активные действия», — отметил Данилов.
По его словам, российская армия привлечет к своему наступлению значительные ресурсы техники и вооружения, а также и многочисленный личный состав.
Ранее «Царьград» сообщил об усталости европейских политиков от украинского кризиса и растущих запросов киевского режима о военной помощи.