Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Италии

Подземные толчки магнитудой 4,4 балла зафиксировали у берегов Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По предварительной информации, очаг землетрясения располагался на десятикилометровой глубине. Эпицентр подземных толчков находился в окрестностях города Червия неподалеку от столицы провинции Римини. О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Накануне землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 27 километров.