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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Италии

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Италии

Подземные толчки магнитудой 4,4 балла зафиксировали у берегов Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По предварительной информации, очаг землетрясения располагался на десятикилометровой глубине. Эпицентр подземных толчков находился в окрестностях города Червия неподалеку от столицы провинции Римини. О возможных жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Накануне землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 27 километров.
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