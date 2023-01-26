«ЕП»: победа Бабиша на выборах в Чехии позволит создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе

Авторы ЕП отметили, что кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш является «голубем мира». Поставки оружия для Киева в случае его победы могут сократиться. Более того, лидерство Бабиша позволит создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе.