Исход президентских выборов в Чехии может отразиться на поставках оружия Украине. Такое мнение высказали в издании «Европейская правда».
Авторы ЕП отметили, что кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш является «голубем мира». Поставки оружия для Киева в случае его победы могут сократиться. Более того, лидерство Бабиша позволит создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал поставки оружия. Своим выступлением глава государства привел в ярость жителей Германии. Немцы убеждены, что Зеленский не перестанет просить помощи у Запада.