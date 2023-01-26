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«ЕП»: победа Бабиша на выборах в Чехии позволит создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе

Политика
«ЕП»: победа Бабиша на выборах в Чехии позволит создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе

Исход президентских выборов в Чехии может отразиться на поставках оружия Украине. Такое мнение высказали в издании «Европейская правда».

Авторы ЕП отметили, что кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш является «голубем мира». Поставки оружия для Киева в случае его победы могут сократиться. Более того, лидерство Бабиша позволит создать антиукраинскую коалицию в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал поставки оружия. Своим выступлением глава государства привел в ярость жителей Германии. Немцы убеждены, что Зеленский не перестанет просить помощи у Запада.
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