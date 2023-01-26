В Удмуртии задержали двух мужчин за убийство соседки и ее 12-летнего сына

Правоохранители раскрыли двойное убийство в Удмуртии. По подозрению в расправе задержаны мужчины 21 и 22 лет, рассказали в республиканском СУ СКР.
На месте тушения пожара были найдены тела 12-летнего ребенка и его 36-летней матери. На трупах были зафиксированы следы насилия. Правоохранители возле двери увидели едва заметные следы крови, которые вели к соседней квартире.
По версии СК, между мужчинами и женщиной ранее часто случались ссоры. В ночь преступления фигуранты распили спиртное, взяли топор и пошли домой к жертвам. Затем злоумышленники устроили пожар.