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В Удмуртии задержали двух мужчин за убийство соседки и ее 12-летнего сына

Происшествия
В Удмуртии задержали двух мужчин за убийство соседки и ее 12-летнего сына

Правоохранители раскрыли двойное убийство в Удмуртии. По подозрению в расправе задержаны мужчины 21 и 22 лет, рассказали в республиканском СУ СКР.

На месте тушения пожара были найдены тела 12-летнего ребенка и его 36-летней матери. На трупах были зафиксированы следы насилия. Правоохранители возле двери увидели едва заметные следы крови, которые вели к соседней квартире.

По версии СК, между мужчинами и женщиной ранее часто случались ссоры. В ночь преступления фигуранты распили спиртное, взяли топор и пошли домой к жертвам. Затем злоумышленники устроили пожар.
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