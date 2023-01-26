Бойцовские собаки — миф или правда: в чем ошибка владельцев и что делает животное агрессивным

Единственное, на что не в силах повлиять владелец собаки, чтобы скорректировать поведение животного, это генетика. По словам специалиста, склонность к агрессивному поведению и психическим отклонениям может быть врожденной. Чаще отклонения наблюдаются у собак «межподъездного» разведения, когда не то что на здоровье, на экстерьер не обращают пристального внимания, отметил он.