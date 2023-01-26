Бойцовские собаки — миф или правда: в чем ошибка владельцев и что делает животное агрессивным

Определенные породы собак принято считать бойцовскими. Поэтому при выборе домашнего питомца будущие хозяева зачастую даже не рассматривают вариант в виде щенков питбулей, доберманов или ротвейлеров. Действительно ли угрозу несет порода, а не воспитание, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал ветеринар Богдан Галкин.
Относительно «опасных» четвероногих друзей в обществе сложилось две точки зрения. Первая — есть бойцовские собаки с внушительной родословной, и с десяток пород, целенаправленно выведены для кровавого спорта. Согласно второй — все зависит от дрессировки и характера самой породы.
По словам ветеринара, чтобы разобраться в этой теме, надо сначала точно определить: бойцовские собаки — это правда или все же миф. Рассмотреть это вопрос он предложил на примере американских питбультерьеров, которые были выведены в 1932 году специально для боев.
«Питбультерьеры всегда были довольно популярной породой в Америке, первоначально они использовались американскими военными как живые бомбы, но после широко распространилась практика привлечения их для участия в собачьих боях вместе с другими породами собак. При создании породы использовали бульдогов и терьеров. От первых питбули получили силу и упорство, от вторых — быструю реакцию. Питбультерьеры используются на службе так же и в российской полиции. Они имеют прекрасное обоняние и специализируются на поиске наркотиков и взрывчатки. А вот правда ли, что они представители агрессивной породы, надо разбираться», — прокомментировал специалист.
Как объяснил Галкин, в теории собака любой породы может вести себя агрессивно. И далеко не из каждого питбуля или бульдога можно вырастить хорошего бойца, подчеркнул он. Поскольку все зависит от генетического наследия, воспитания и окружающих факторов. Если собака воспитана, социализирована и признает владельца лидером никаких проблем обычно не бывает.
Но есть вполне конкретные факторы, которые делают любую собаку агрессивной. Иногда это связано с ошибками самих хозяев, иногда дело в генетике.
«Часто хозяин питомца сам допускает ошибки, из-за которых пес становится агрессивным. Не всегда умышленно. Любая собака требует серьезного воспитания, понимания своего места в иерархии и примера для подражания. Важно отношение к ней владельца, его поведение в обществе и, конечно, регулярное общение. Щенок выращенный в любви, будет дружелюбным и уравновешенным», — подчеркнул он.
При этом свою коварную роль здесь может сыграть отсутствие опыта воспитания щенков. Как объяснил ветеринар, одни породы более покладистые, другие выраженно доминирующие. Содержание и воспитание «серьезных» собак требует опыта и знания основных аспектов психологии, умения вовремя распознать и скорректировать нежелательное поведение. Поэтому, если такого опыта нет, лучше лишний раз задуматься: получится справиться с «серьезной» породой или нет.
Еще одним фактором риска является отсутствие в достаточном количестве физической нагрузки животного, предупредил ветеринар. Любая активная и мощная собака должна выплескивать энергию в мирное русло, отличным вариантом является спорт. Не имея такой возможности, животное может впасть в депрессию, стать агрессивным или неуправляемым. Сюда же можно отнести и недостаточную социализацию.
«Значимость общения и общего развития подтверждает хотя бы тот факт, что собак, которых готовят для боев, содержат на цепи в строгой изоляции. А обрезка ушей и хвоста не только делает их менее уязвимыми, но и трудно понимаемым для противника. Ему становится сложнее прочитать настроение или намерение через обычные языковые сигналы тела», — объяснил Галкин.
Единственное, на что не в силах повлиять владелец собаки, чтобы скорректировать поведение животного, это генетика. По словам специалиста, склонность к агрессивному поведению и психическим отклонениям может быть врожденной. Чаще отклонения наблюдаются у собак «межподъездного» разведения, когда не то что на здоровье, на экстерьер не обращают пристального внимания, отметил он.
«Таким образом мы можем сделать вывод, что все зависит от воспитания, дрессировки и генетики породы. Собака не может быть агрессивной и бойцовской с рождения — это миф. Если она будет расти в любви и ласке, то станет отличным компаньоном и добрым другом», — резюмировал собеседник ФАН.
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