Российские семьи получили в 2022 году выплаты при рождении ребенка на сумму 25 млрд рублей

Работающим гражданам выплата начисляется автоматически на основании данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если родитель не работает, то ему необходимо лично подать заявление в отделение Социального фонда или МФЦ. Сделать это можно и дистанционно через Единый портал госуслуг.