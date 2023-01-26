Российские семьи получили в 2022 году выплаты при рождении ребенка на сумму 25 млрд рублей

В 2022 году 1,2 миллиона российских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Общая сумма этих выплат превысила 25 млрд рублей.
Такая выплата единовременно предоставляется на каждого родившегося ребенка, независимо от доходов родителей. Ее размер составляет 20 472 рубля, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Работающим гражданам выплата начисляется автоматически на основании данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если родитель не работает, то ему необходимо лично подать заявление в отделение Социального фонда или МФЦ. Сделать это можно и дистанционно через Единый портал госуслуг.