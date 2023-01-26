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Петербуржец поджег дверь квартиры бывшей жены на набережной Мойки

Происшествия
Петербуржец поджег дверь квартиры бывшей жены на набережной Мойки

Мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены в Адмиралтейском районе, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Преступление было совершено в доме на набережной реки Мойки. Хозяйка квартиры смогла самостоятельно потушить огонь до приезда спасателей. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы по факту поджога.

Полицейские по горячим следам задержали 51-летнего подозреваемого, который не успел скрыться с места происшествия. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Мужчине предстоит ответить перед судом за содеянное.
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