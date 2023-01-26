Телемост Москва — Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений прошел в Москве

В преддверии важного для Индии национального праздника — Дня Республики — в пресс-центре «Россия сегодня» прошел телемост на тему «Россия и Индия: проверенное временем партнерство». Однако поводом для дискуссии виртуального круглого стола стала другая дата — 28 января. В этот день ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ о российско-индийских отношениях «Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Индией».