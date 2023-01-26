Телемост Москва — Дели о текущем состоянии российско-индийских отношений прошел в Москве

В преддверии важного для Индии национального праздника — Дня Республики — в пресс-центре «Россия сегодня» прошел телемост на тему «Россия и Индия: проверенное временем партнерство». Однако поводом для дискуссии виртуального круглого стола стала другая дата — 28 января. В этот день ровно 30 лет назад был подписан основополагающий документ о российско-индийских отношениях «Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Индией».
Профессор Дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин обратил внимание, что, сделав ставку на дружбу еще много лет назад, Россия угадала с партнером.
«Многие представители российской политической элиты уповали на Запад в своих внешне-политических и внешне-экономических устремлениях, но жизнь распорядилась иначе. Мы должны признать, что политика и Российской империи, и Советского Союза в Индии была правильной, и мы сейчас идем по этому пути», — уверен профессор.
По мнению профессора, кризис 2008 года только усилил взаимное партнерство между странами.
«Этот кризис показал неспособность регулировать не только финансово-экономические, но и другие проблемы силами мирового либерального порядка. И вот с 2008-2009 годов начались поиски новой парадигмы мирового развития. В которой не Запад начинает играть все более активную роль», — добавил Володин.
Спецоперация на Украине, вопреки убежденности Запада, не только не разрушила отношения России и других стран, но укрепила отношение с дружественными нам государствами. Этот факт подметил бывший посол Индии в России.
«Последний год был очень непростым из-за событий на Украине. Но я думаю, что это только укрепило отношения между нашими странами. Объем торговли достиг 30-31 млрд долларов, наши торговые отношения развиваются. Это касается и текстильной промышленности, и фармацевтической отрасли. Это и уголь, и энергетика. Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов. И мне кажется, что развитие этих отношений только продолжится», — считает Бала Венкатеш Варма.
По словам руководителя руководителя группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований Алексея Куприянова, конфликт на Украине с индийской точки зрения значительно отличается от западных представлений о нем.
«Когда европейские политики, европейские эксперты обвиняли индийцев в том, что они равнодушно относятся к тому, что «мир рушится на наших глазах», Субраманьям Джайшанкар, индийский министр иностранных дел, спрашивал: «А где вы были, когда у нас тут совсем недавно американцы вывели войска из Афганистана? Афганистан погрузился в хаос, полностью рухнула система управления страной. Тогда никто из вас не говорил, что здесь рушится мировой порядок. Хотя последствия этого конфликта оказались гораздо более значительными, по крайней мере для азиатской части Евразии», — отметил Куприянов.
Индийцы хорошо понимают, что в будущем Россия будет одним из центров силы в новом миропорядке. Однако развитию наших отношений в данный момент мешает опасность введения вторичных санкций против Индии, а само государство не желает идти на открытый конфликт с Западом. Но и здесь эксперты видят пути решения проблемы.
«Нужно разработать механизм, который бы позволил индийским инвесторам и индийским компаниям инвестировать и работать в России, при этом не боясь вторичных санкций. Должно быть что-то вроде «черного ящика», куда индийская компания может спокойно войти и не бояться, что ее данные неожиданно попадут в руки американцев, которые заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество прекратить», — заключил руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований.