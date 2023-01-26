Чудовищная антисанитария грозит Кишиневу из-за долгов за свет

Кишинев может остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия «Апэ-канал», заявил мэр города Ион Чебан.
Местная администрация делает все возможное, чтобы погасить задолженность. Однако тариф на воду и канализацию слишком низкий, из-за чего невозможно компенсировать затраты, объяснил Ион Чебан. При этом есть вероятность приостановки работы очистных сооружений. В результате весь Кишинев «пропитается» неприятным запахом.
«Город рискует остаться без воды и канализации, а стратегическое учреждение обанкротится, что является основной целью правительства», — подчеркнул Ион Чебан.
Сейчас в Молдавии действует режим ЧП. Он объявлен на фоне проблем с электричеством, дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря 2022 года Кишинев снова стал закупать электроэнергию у принадлежащей российской компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС.