Чудовищная антисанитария грозит Кишиневу из-за долгов за свет

Местная администрация делает все возможное, чтобы погасить задолженность. Однако тариф на воду и канализацию слишком низкий, из-за чего невозможно компенсировать затраты, объяснил Ион Чебан. При этом есть вероятность приостановки работы очистных сооружений. В результате весь Кишинев «пропитается» неприятным запахом.