Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опубликовала фотографию на фоне Одессы. Она прибыла в город для поддержки суверенитета Украины, говорится в тексте к изображению.
Глава МИД Франции посетила Одессу 26 января. Об этом сообщила сама дипломат в Twitter-аккаунте.
«В Одессе! Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера», — написала Колонна.
Ранее стало известно, что в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры в результате взрыва. На территории Украины 26 января объявили воздушную тревогу. Взрывы также зафиксировали Винницкой и Киевской областях.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Задачами СВО являются демилитаризация и денацификация страны, заявили в Минобороны РФ.