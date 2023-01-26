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Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу

Политика
Глава МИД Франции Колонна посетила Одессу

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опубликовала фотографию на фоне Одессы. Она прибыла в город для поддержки суверенитета Украины, говорится в тексте к изображению.

Глава МИД Франции посетила Одессу 26 января. Об этом сообщила сама дипломат в Twitter-аккаунте.

«В Одессе! Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера», — написала Колонна.

Ранее стало известно, что в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры в результате взрыва. На территории Украины 26 января объявили воздушную тревогу. Взрывы также зафиксировали Винницкой и Киевской областях.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Задачами СВО являются демилитаризация и денацификация страны, заявили в Минобороны РФ.
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