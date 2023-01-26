«Пора переходить от слов к делу»: Пригожин пригласил Гиркина на фронт после его слов о ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин развернуто прокомментировал высказывания бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о личности бизнесмена и бойцах ЧВК «Вагнер».
Издание НСН обратило внимание, что Стрелков призвал не допускать бизнесмена в публичное поле для исключения демонстрации свойств его характера. Бывший министр также пожелал бойцам ЧВК «Вагнер» успехов, отметив, что им могли бы найти более достойное применение.
Евгений Пригожин в ответ на высказывания Стрелкова рассказал о деятельности ЧВК «Вагнер» и в очередной раз напомнил про отсутствие политических амбиций.
«Первое, я никогда не был знаком со Стрелковым. Какое-то время мой представитель – Трошев Андрей Николаевич — встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК «Вагнер». Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам, и, в том числе, их могли тогда посадить за наемничество. Второе, касательно моих политических амбиций. Я многократно уже заявлял, что у меня их нет. И к собственному пиару я не стремлюсь», — напомнил предприниматель.
Пригожин отметил, что все его действия направлены на благо созданной им же ЧВК «Вагнер», в которой куется российский патриотизм. При этом он дает «мастер-класс» всем, кто хочет показать себя в патриотической сфере.
«Получайте лицензию бесплатно и занимайтесь этим так же, как и я», — посоветовал Пригожин.
Бизнесмен также высказался относительно отправки «музыкантов» в Африку. По его словам, это было абсолютно необходимо, поскольку у него и бойцов ЧВК «Вагнер» есть определенные обязательства.
«Есть президенты, которым я дал слово, что буду их защищать. Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. А это слово, данное мной, слово, данное моими бойцами. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить. В конце концов, это имя Великой России», — подчеркнул предприниматель.
Если говорить об участии представителей ЧВК в регулировании ситуации в Сирии, то бойцы компании фактически выиграли полностью войну в ближневосточной республике. Именно ЧВК «Вагнер» выполнила большую часть задач по ликвидации боевиков ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).
«Это уже исторический факт. Сирия – это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далеких рубежах», — отметил Пригожин.
Бизнесмен указал на несправедливость того, что в 2015 году интриганы с Донбасса даже «спасибо» не сказали, а просто выдворили бойцов ЧВК «Вагнер» за пределы республик, из-за чего компания ушла в далекие регионы России.
«И там, зализывая раны, вершили Величие России. И бросать это дело мы не будем. И ни у кого нет права нам указывать. А что касается культурных, мягких, ненавязчивых советов, то мы их получаем от специалистов по соответствующим каналам», — рассказал предприниматель.
Пригожин в очередной раз напомнил, что именно он придумал ЧВК «Вагнер», управляет ей и финансирует бойцов компании. Все средства на обмундирование после начала СВО были выделены из его кармана.
«Поэтому я полностью чист перед своей совестью, и упрекнуть меня не в чем», — акцентировал бизнесмен.
Пригожин в заключение высказался в отношении самого Стрелкова и его похвалы в адрес «музыкантов». Бойцы ЧВК «Вагнер» негативно относятся к бывшему министру, однако предприниматель сумел уговорить их при необходимости принять политика в свои ряды.
«Я как старший начальник ЧВК «Вагнер» приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — резюмировал бизнесмен.
Ранее глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев опроверг информацию о том, что Стрелков находится в ЧВК «Вагнер». По его словам, политик не был замечен на линии соприкосновения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация