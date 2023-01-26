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В России наладят массовое производство роутеров нового поколения

Технологии
В России наладят массовое производство роутеров нового поколения

Минцифры России спрогнозировало начало массового выпуска новых отечественных роутеров стандарта Wi-Fi 6.

По планам ведомства, уже к концу 2024 года российские производители должны обеспечить выпуск не менее 500 тысяч современных роутеров. Отечественные операторы связи готовы инвестировать около 900 миллионов рублей в реализацию этих планов, сообщают «Нескучные технологии».

Основным преимуществом роутеров стандарта Wi-Fi 6 считается возможность одновременного подключения к нему гораздо большего числа пользовательских устройств, чем у существующих устройств.
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