В России наладят массовое производство роутеров нового поколения

По планам ведомства, уже к концу 2024 года российские производители должны обеспечить выпуск не менее 500 тысяч современных роутеров. Отечественные операторы связи готовы инвестировать около 900 миллионов рублей в реализацию этих планов, сообщают «Нескучные технологии».