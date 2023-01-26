Армия ЦАР уничтожила лагерь боевиков на севере республики

Банги, 26 января. Вооруженные силы ЦАР (FACA) уничтожили лагерь радикалов «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в префектуре Ухам на севере республики.
В ходе операции близ деревни Коки бойцы FACA ликвидировали большое количество бандитов. Подразделения правительственной армии останутся в регионе для поддержания стабильности.
Вооруженные силы ЦАР активно борются с радикальными формированиями и восстанавливают мир на территории страны. Успехи стали возможны благодаря военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Банги.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучили личный состав силовых ведомств республики. Благодаря их консультативной поддержке FACA отразили наступление CPC на столицу зимой 2020 года.
Ранее подразделения Вооруженных сил ЦАР разгромили отряд боевиков на границе с Камеруном. Радикалы напали на пункт таможенного контроля и пытались захватить бочки с топливом.