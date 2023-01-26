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Традиционный Ректорский бал состоялся в Студенческом клубе ЮФУ в Таганроге

Общество
Традиционный Ректорский бал состоялся в Студенческом клубе ЮФУ в Таганроге

Южный федеральный университет в День студента провел традиционный Ректорский бал в Таганроге.

Участниками мероприятия 25 января стали студенты всех структурных подразделений ЮФУ, преподаватели вуза, проректорский корпус, ректор университета Инна Шевченко и приглашенные гости. Ежегодный бал пошел в Студенческом клубе ЮФУ уже в девятый раз.

«Балы в Южном федеральном университете тоже уже стали традицией нашего любимого праздника, Дня студента, в который мы воздаем дань и труду студентов, и труду преподавателей, и труду ректора», — отметила Шевченко.

Яркое танцевальное событие набирает все большую популярность у студентов. Ребята с нетерпением ждут бал и готовятся к нему заранее, выбирая платья и репетируя танцы. Каждый год мероприятие посвящают какому-то историческому событию.

Традиционный Ректорский бал состоялся в Студенческом клубе ЮФУ в Таганроге

На балу также прозвучали поздравления в адрес всех Татьян. Проректор Яков Асланов вручил виновницам торжества букеты цветов. Стоит напомнить, что мероприятие знаменует окончание зимней сессии и наступление поры каникул у студентов.
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