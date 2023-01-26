В Липецке полицейский получил четыре года условно за избиение женщины

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Заречье. Страж порядка ехал на машине в гражданской одежде. Он обратил внимание на женщину с рюкзаком и решил, что она преступница. Полицейский вышел из авто, ударил женщину и надел на нее наручники, после чего завел в машину и продолжил бить потерпевшую кулаком по голове и лицу. Было установлено, что жертва непричастна к преступлению.