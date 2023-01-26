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В Липецке полицейский получил четыре года условно за избиение женщины

Происшествия
В Липецке полицейский получил четыре года условно за избиение женщины

Суд вынес решение приговорить к условному сроку полицейского, который избил невиновную женщину в Липецке, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Заречье. Страж порядка ехал на машине в гражданской одежде. Он обратил внимание на женщину с рюкзаком и решил, что она преступница. Полицейский вышел из авто, ударил женщину и надел на нее наручники, после чего завел в машину и продолжил бить потерпевшую кулаком по голове и лицу. Было установлено, что жертва непричастна к преступлению.

Она обратилась в суд. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия»). Суд запретил обвиняемому два года занимать должности в правоохранительных органах и назначил ему трехлетний испытательный срок.
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