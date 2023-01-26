Создатель экранного образа Чебурашки не имел на него прав

Новый фильм «Чебурашка» побил все российские рекорды по сборам в разы, а затраты на производство превысил более, чем в шесть раз. Но мало, кто знает, что автор экранного Чебурашки, его образа, умерший в прошлом году, не имел на него авторских прав. Леонид Шварцман не смог оформить права не только на ушастого и милого зверька, но и на крокодила гену и старуху Шапокляк, которую он «лепил» с собственной тещи.
Всего правам на Чебурашку в России обладают 35 человек. За исключением главного классического образа, которым обладает «Союзмультфильма» и нового образа у Yellow, Black and White Group. Правда, «Союзмульфильм»18 лет назад передал часть международных прав японской компании по договору, его срок истекает в этом году. Но договор не касается стран СНГ и России, поэтому проблем с фильмом и новым образом не может возникнуть.
Классический образ создал Леонид Шварцман, хотя первым художником Чебурашки в диафильмах был Борис Степанцев. Но тот Чебурашка был совсем не похож на классического. Чебурашка Степанцева похож на зайца с лопоухими ушами, которые к тому же по-разному стоят – одно почти вертикально, второе опущено вниз.
А классический появился уже в мультфильме Романа Качанова, но Леонид Шварцман не смог оформить авторство – он лишь получил гонорар, а образ сразу принадлежал студии, то есть «Союзмультфильму». Леонид Шварцман вообще не оформил права ни на одно свое произведение, или образ. А у него таких очень много – «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», серия великолепных мультфильмов «Обезьянки».
Но как уже говорилось выше, зато люди, которые создавали хоть хореографическую постановку, инструментальную постановку, кукол на основе образов Чебурашки, права оформили и сейчас во время «чебурашкиного» бума, получают огромные дивиденды. Те же японцы, заключив с «Союзмульфильмом» договор, выплатили Эдуарду Успенскому три миллиона долларов. Шарцман не получил ничего.
Ранее стало известно, что новый фильм «Чебурашка» в России обогнал по сборам даже «Аватар» Камерона. Причем почти в два раза