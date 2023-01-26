Создатель экранного образа Чебурашки не имел на него прав

Новый фильм «Чебурашка» побил все российские рекорды по сборам в разы, а затраты на производство превысил более, чем в шесть раз. Но мало, кто знает, что автор экранного Чебурашки, его образа, умерший в прошлом году, не имел на него авторских прав. Леонид Шварцман не смог оформить права не только на ушастого и милого зверька, но и на крокодила гену и старуху Шапокляк, которую он «лепил» с собственной тещи.