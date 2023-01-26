Средняя максимальная ставка по вкладам в банках России упала почти до 8%

Средняя предельная ставка по вкладам в топ-10 российских банков составила 8,04% во второй декаде января 2023 года против 8,13% в первой декаде. Такие данные привела пресс-служба Центрального банка РФ.
К кредитным организациям, чьи данные ЦБ использует для мониторинга ставок, входят «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк», банк «ФК Открытие», Московский кредитный банк (МКБ), «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».
Ставки по вкладам в стране достигли наибольших отметок весной 2022 года, когда финансовый регулятор повысил ключевую ставку до 20% из-за западных санкций. В марте средневзвешенная максимальная ставка отмечалась на уровне 20,51%, затем она постепенно пошла на спад наряду с сокращением ключевой ставки.
На этой неделе сразу ряд крупных местных банков запускают новый платежный инструмент. Он обеспечит бесконтактные платежи с любого смартфона, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».