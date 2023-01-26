Средняя максимальная ставка по вкладам в банках России упала почти до 8%

Ставки по вкладам в стране достигли наибольших отметок весной 2022 года, когда финансовый регулятор повысил ключевую ставку до 20% из-за западных санкций. В марте средневзвешенная максимальная ставка отмечалась на уровне 20,51%, затем она постепенно пошла на спад наряду с сокращением ключевой ставки.