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В ритуальном зале ЦКБ простились с дизайнером Долорес Кондрашовой

Общество
В ритуальном зале ЦКБ простились с дизайнером Долорес Кондрашовой

Церемония прощания с дизайнером и парикмахером Долорес Кондрашовой состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

На траурное мероприятие прибыли близкие и друзья Кондрашовой. Также проститься с дизайнером приехали супруга модельера Валентина Юдашкина Марина и олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина.

Кондрашова скончалась 23 января в столичной клинике на 87-м году жизни, сообщает ТАСС. Дизайнер являлась заслуженным деятелем искусств России. Она открыла путь в карьеру Сергею Звереву, Ирине Барановой, Араику Кристу и другим стилистам.
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