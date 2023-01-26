В ритуальном зале ЦКБ простились с дизайнером Долорес Кондрашовой

Церемония прощания с дизайнером и парикмахером Долорес Кондрашовой состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.
На траурное мероприятие прибыли близкие и друзья Кондрашовой. Также проститься с дизайнером приехали супруга модельера Валентина Юдашкина Марина и олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина.
Кондрашова скончалась 23 января в столичной клинике на 87-м году жизни, сообщает ТАСС. Дизайнер являлась заслуженным деятелем искусств России. Она открыла путь в карьеру Сергею Звереву, Ирине Барановой, Араику Кристу и другим стилистам.