Запад объявил о поставках танков Киеву сразу после того, как уволили нескольких украинских чиновников. На это обратили внимание в издании Advance.
Авторы СМИ прокомментировали массовую чистку чиновников, которую провел президент Украины Владимир Зеленский. Он совершил эти действия по требованию Запада, утверждают в издании.
«Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить», — говорится в материале.
По словам журналистов, чистка украинских чиновников была запланирована заранее. Списки людей составили за пределами указанной страны, добавили авторы статьи.