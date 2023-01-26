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Advance: Зеленский провел массовую чистку украинских чиновников по требованию Запада

Политика
Advance: Зеленский провел массовую чистку украинских чиновников по требованию Запада

Запад объявил о поставках танков Киеву сразу после того, как уволили нескольких украинских чиновников. На это обратили внимание в издании Advance.

Авторы СМИ прокомментировали массовую чистку чиновников, которую провел президент Украины Владимир Зеленский. Он совершил эти действия по требованию Запада, утверждают в издании.

«Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить», — говорится в материале.

По словам журналистов, чистка украинских чиновников была запланирована заранее. Списки людей составили за пределами указанной страны, добавили авторы статьи.
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