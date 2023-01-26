В парламент Перу внесли предложение об импичменте Болуарте

Лима, 26 января. Группа депутатов конгресса Перу представила ходатайство об импичменте президенту Дине Болуарте. Парламентарии обвиняют нового руководителя правительства страны в «моральной недееспособности».
Документ был подписано 28 членами Конгресса из левых партий, которые поддерживают бывшего президента Перу Педро Кастильо. Для подачи ходатайства требовалось минимум 20% (26) голосов парламентариев.
«Никогда в истории Перу правительство за столь короткое время — месяц правления — не убивало более сорока человек в ходе протестов», — заявили депутаты.
В дальнейшем инициатива должна быть одобрена 52 парламентариями, прежде чем ее можно будет официально вынести на обсуждения конгресса. Для импичмента Болуарте понадобятся две трети голосов депутатов.
Предложение об отстранении Болуарте от должности было выдвинуто в разгар бурных протестов после импичмента и ареста Кастильо. Нынешний президент Перу накануне призвала граждан к «политическому перемирию» и обвинила в эскалации протестов действия предшественника.
Ранее постоянный совет Организации американских государств выразил свою «полную поддержку» президенту Болуарте. Но заявление структуры, созданной и финансируемой США, отличается от позиции руководства большинства латиноамериканских государств. Ранее правительство Болуарте подверг критике президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Глава государства заявил, что права и свободы протестующих должны быть соблюдены. Также президент Мексики отметил, что продолжает признавать Кастильо законным лидером Перу.
Протесты в Перу продолжаются с начала декабря. Поводом для народных выступлений стало свержение президента Педро Кастильо. Он был отстранен от должности 7 декабря после попытки распустить парламент. Ожидалось, что депутаты в третий раз рассмотрят вопрос о его импичменте. Армия и полиция выступили против роспуска конгресса. Педро Кастильо был арестован, а его пост заняла вице-президент Дина Болуарте. Свергнутого главу государства обвиняют в попытке организации мятежа, злоупотреблении властью и коррупции.
По информации правительства Перу, по меньшей мере 47 человек погибли в ходе столкновений с начала протестов, в том числе один полицейский.