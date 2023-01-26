В парламент Перу внесли предложение об импичменте Болуарте

Протесты в Перу продолжаются с начала декабря. Поводом для народных выступлений стало свержение президента Педро Кастильо. Он был отстранен от должности 7 декабря после попытки распустить парламент. Ожидалось, что депутаты в третий раз рассмотрят вопрос о его импичменте. Армия и полиция выступили против роспуска конгресса. Педро Кастильо был арестован, а его пост заняла вице-президент Дина Болуарте. Свергнутого главу государства обвиняют в попытке организации мятежа, злоупотреблении властью и коррупции.