Оренбуржец отправился в колонию за продажу смертельного алкоголя

По данным ведомства, следствие уличило 25-летнего мужчину в продаже поддельного алкоголя с содержанием ядовитого метила. Он приобрел оптовую партию из 80 бутылок и продавал их по 100 рублей. Одна из покупательниц отравилась насмерть, сообщает prooren.ru.