Оренбуржец отправился в колонию за продажу смертельного алкоголя

В прокуратуре Оренбургской области объяснили претензии к жителю Кваркенского района.
По данным ведомства, следствие уличило 25-летнего мужчину в продаже поддельного алкоголя с содержанием ядовитого метила. Он приобрел оптовую партию из 80 бутылок и продавал их по 100 рублей. Одна из покупательниц отравилась насмерть, сообщает prooren.ru.
Новоорский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал нерадивого торгаша смертельным пойлом виновным, приговорив его к одному году колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.