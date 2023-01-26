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Оренбуржец отправился в колонию за продажу смертельного алкоголя

Происшествия
Оренбуржец отправился в колонию за продажу смертельного алкоголя

В прокуратуре Оренбургской области объяснили претензии к жителю Кваркенского района.

По данным ведомства, следствие уличило 25-летнего мужчину в продаже поддельного алкоголя с содержанием ядовитого метила. Он приобрел оптовую партию из 80 бутылок и продавал их по 100 рублей. Одна из покупательниц отравилась насмерть, сообщает prooren.ru.

Новоорский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал нерадивого торгаша смертельным пойлом виновным, приговорив его к одному году колонии общего режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.
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