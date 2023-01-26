Мимическую моторику обезображенной хирургами сочинки не смогут восстановить

Движение лицевых мышц изуродованной пластическими хирургами модели из Сочи привести в норму не получится. Об этом заявляют все эксперты, к которым обращается жертва медицинской халатности.
Как информирует кuban.aif.ru, по словам пострадавшей сочинской модели, она уже успела обратиться за помощью ко многим медицинским специалистам, однако те не смогли пообещать девушке ничего утешительного. Эксперты заявляют, что мимическую активность сделать прежней уже нет никакой возможности. Поскольку были рассечены мышцы, которые управляют улыбкой.
Помимо этого, дама сообщила о своих надеждах на то, что в ходе грядущего судебного разбирательства изуродовавших ее врачей постигнет заслуженная кара закона.