Мимическую моторику обезображенной хирургами сочинки не смогут восстановить

Как информирует кuban.aif.ru, по словам пострадавшей сочинской модели, она уже успела обратиться за помощью ко многим медицинским специалистам, однако те не смогли пообещать девушке ничего утешительного. Эксперты заявляют, что мимическую активность сделать прежней уже нет никакой возможности. Поскольку были рассечены мышцы, которые управляют улыбкой.