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Минобороны сообщило о наступлении ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Армия
Минобороны сообщило о наступлении ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки ВС РФ «Восток» продолжают наступательные действия и нанесли огневое поражение ВСУ у Угледара.

В четверг, 26 января, представитель Минобороны РФ Игор Конашенков сообщил, что общие потери противника на обоих направлениях составили до 60 солдат. Противник также потерял три боевые бронированные машины и два пикапа. У поселков Червоное и Канцеровка были уничтожены два хранилища топлива и еще три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
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