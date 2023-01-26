Минобороны сообщило о наступлении ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

В четверг, 26 января, представитель Минобороны РФ Игор Конашенков сообщил, что общие потери противника на обоих направлениях составили до 60 солдат. Противник также потерял три боевые бронированные машины и два пикапа. У поселков Червоное и Канцеровка были уничтожены два хранилища топлива и еще три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.